«Нужно лечить, а не судить»: житель Челябинска принял участие в обсуждении реформы закона против наркотиков

СЕГОДНЯ 06:09 2019-10-23T06:09:56+03:00

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В последние годы российские правоохранители под эгидой борьбы с наркотиками развернули войну против потребителей запрещенных веществ. При этом по факту оказывается, что это не наркодельцы, а потребители. Их нужно лечить и социализировать, а не сажать за решетку, пишет Lentachel.ru по итогам прошедших в столице общественных слушаний Московской Хельсинкской группы, в которых принял участие редактор издания Герман Галкин.

В ходе семинара известные юристы, правозащитники и врачи обсуждили реформу уголовного антинаркотического законодательства. Они отметили, что обвиняемым по уголовному делу может стать и тот, кто реально замечен в пагубных пристрастиях (хотя формально по закону в уголовном порядке потребителей преследовать нельзя), так и тот, кто оказался в одной компании с наркоманом. А то и вовсе стал жертвой полицейской провокации. Как, например, в известной истории с фабрикованием уголовного дела против журналиста Ивана Голунова.

Криминолог Элла Панеях отметила в ходе семинара, что суды в России практически безоговорочно выносят обвинения по делам, связанным с наркотиками. Тем более что подавляющее большинство дел рассматривается в особом порядке, то есть без реального состязательного процесса. При этом обвинение формируется фактически еще на стадии оперативной работы.

Участники встречи предложили вернуться к действовавшим в законе ранее нормам, которые не позволяли менее, чем за 10 доз наркотика давать длительные сроки лишения свободы. Правозащитник, участник рабочей группы при Госдуме Арсений Левинсон сообщил, что готовится обращение к премьер-министру Медведеву с предложением вернуться к обсуждению законопроекта, ранее внесенного в Госдуму депутатом Крашенинниковым и другими. Речь шла о переводе части второй статьи «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», совершенные в крупном размере, в категорию преступлений средней тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU