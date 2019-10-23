В Челябинске пустят с молотка часть здания теплотеха

СЕГОДНЯ 07:26 2019-10-23T07:26:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинске продают часть здания Теплотехнического института площадью почти 4,5 тыс. «квадратов». Это помещения, расположенные на третьем, четвертом и пятом этажах в левом крыле и в центральной части, в том числе за «звездой», а также холлы, машинное отделение лифта.

Как пишет 74.ru, собственник — дочерняя компания «Россетей» АО «НИЦ ЕЭС» решила избавиться от непрофильных активов. Торги состоятся 8 ноября, заявки принимаются до 1 ноября. Минимальная цена — 122 млн 564,4 тыс. руб.

Представители продавца говорят, что предлагаемые площадки практически полностью — на 97% — заполнены арендаторами. В здании есть столовая, действует круглосуточная охрана.

При этом эксперты сомневаются, что кто-то будет готов купить такой большой объект и предлагают разделить его на более мелкие части. Кроме того, у здания есть свои минусы — район Теплотеха не является деловым центром и считается на самым благополучным. Кроме того, нужно решать проблему парковочных мест. Иначе арендаторам придется работать с небогатой аудиторией, которая пользуются общественным транспортом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Есть новости?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU