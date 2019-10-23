2019-10-23T07:26:34+03:00
Общество

В Челябинске пустят с молотка часть здания теплотеха

Собственник решил избавиться от непрофильных активов
Ирина Фадюшина
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Здание дало неофициальное название целому району. Фото: google.com/mapsЗдание дало неофициальное название целому району. Фото: google.com/maps
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В Челябинске продают часть здания Теплотехнического института площадью почти 4,5 тыс. «квадратов». Это помещения, расположенные на третьем, четвертом и пятом этажах в левом крыле и в центральной части, в том числе за «звездой», а также холлы, машинное отделение лифта.

Как пишет 74.ru, собственник — дочерняя компания «Россетей» АО «НИЦ ЕЭС» решила избавиться от непрофильных активов. Торги состоятся 8 ноября, заявки принимаются до 1 ноября. Минимальная цена — 122 млн 564,4 тыс. руб.

Представители продавца говорят, что предлагаемые площадки практически полностью — на 97% — заполнены арендаторами. В здании есть столовая, действует круглосуточная охрана.

При этом эксперты сомневаются, что кто-то будет готов купить такой большой объект и предлагают разделить его на более мелкие части. Кроме того, у здания есть свои минусы — район Теплотеха не является деловым центром и считается на самым благополучным. Кроме того, нужно решать проблему парковочных мест. Иначе арендаторам придется работать с небогатой аудиторией, которая пользуются общественным транспортом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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