2019-10-23T07:45:05+03:00
Спорт

В Челябинске полицейские нырнули в бассейн прямо в форме

Силовики придумали новый стиль плавания — служебно-прикладное [видео]
Ирина Фадюшина
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Соревнования завершатся 25 октября. Фото: ГУ МВД по Челябинской областиСоревнования завершатся 25 октября. Фото: ГУ МВД по Челябинской области
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Около 400 спортсменов в погонах со всей страны примут участие в чемпионате МВД по плаванию. Накануне, во время открытия соревнований в бассейне «Строитель», полицейские соревновались прямо в служебной форме.

Служебно-прикладное плавание — так назвали силовики необычный заплыв. Как отметил начальник регионального полицейского главка генерал-лейтенант Андрей Сергеев, Челябинская область становится известной на весь мир как место проведения масштабных спортивных соревнований.

— На чемпионат прибыли опытнейшие пловцы: семь заслуженных мастеров спорта, 28 мастеров спорта международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта. Будут участвовать и молодые, дерзкие спортсмены. Мы верим, что турнир зажжет новые звезды спортивного Олимпа, — отметил Сергеев.

Как отмечают в полиции, достигнутые на соревнованиях результаты повышают не только уровень их физического развития, профессионального мастерства, но и престиж службы, а также авторитет сотрудников органов внутренних дел.

Полицейские устроили заплыв в форме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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