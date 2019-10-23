«Запомните и передайте всем»: в мэрии Челябинска рассказали, почему дают разрешение на уплотнительную застройку
Мэрия Челябинска вынужденно подписывает разрешение на строительство. При том, что и. о. главы города Наталья Котова категорически против уплотнительной застройки. Так прокомментировали в мэрии публикации о жалобах жителей дома по улице Братьев Кашириных, 100 на строительство еще одной высотки под их окнами.
— Если застройщик владеет участком и имеет на руках весь необходимый пакет документов, приходит со своими бумагами в мэрию и ему НЕ ПОДПИСЫВАЮТ разрешение на строительство, то застройщик идет В СУД. Муниципального служащего, не подписавшего разрешение на строительство, будут СУДИТЬ, — написал в своем блоге начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — Муниципальный служащий под суд не хочет, поэтому соблюдает действующее законодательство и подписывает разрешение на строительство. Запомните это и передайте всем тем, кто пытается делать мэрию крайней, когда мэрия ВЫНУЖДЕННО подписывает разрешение на строительство.
Новый дом на 25 этажей с подземной парковкой появится через дорогу от главного корпуса ЧелГУ. Согласно плану, новое здание должно появиться менее чем в 30 метрах от существующего дома. Территорию уплотняли и ранее — в прошлом году там построили 10-этажный жилой комплекс.
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ИСТОЧНИК KP.RU