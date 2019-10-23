«Запомните и передайте всем»: в мэрии Челябинска рассказали, почему дают разрешение на уплотнительную застройку

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-23T08:28:59+03:00

Год назад за этим домом построили высотку и теперь возведут еще одну

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Мэрия Челябинска вынужденно подписывает разрешение на строительство. При том, что и. о. главы города Наталья Котова категорически против уплотнительной застройки. Так прокомментировали в мэрии публикации о жалобах жителей дома по улице Братьев Кашириных, 100 на строительство еще одной высотки под их окнами.

— Если застройщик владеет участком и имеет на руках весь необходимый пакет документов, приходит со своими бумагами в мэрию и ему НЕ ПОДПИСЫВАЮТ разрешение на строительство, то застройщик идет В СУД. Муниципального служащего, не подписавшего разрешение на строительство, будут СУДИТЬ, — написал в своем блоге начальник управления информационной политики администрации города Владимир Сафонов. — Муниципальный служащий под суд не хочет, поэтому соблюдает действующее законодательство и подписывает разрешение на строительство. Запомните это и передайте всем тем, кто пытается делать мэрию крайней, когда мэрия ВЫНУЖДЕННО подписывает разрешение на строительство.

Новый дом на 25 этажей с подземной парковкой появится через дорогу от главного корпуса ЧелГУ. Согласно плану, новое здание должно появиться менее чем в 30 метрах от существующего дома. Территорию уплотняли и ранее — в прошлом году там построили 10-этажный жилой комплекс.

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ИСТОЧНИК KP.RU