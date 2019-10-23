Выгрузка новых вагонов парализовала движение трамваев в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:46 2019-10-23T08:56:44+03:00

Вагоны забрали за долги, но теперь вернули обратно

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Утром в среду, 23 октября, горожане не смогли дождаться трамваев, которые едут с областной больницы.

— Пришла на остановку, стоит толпа людей. Кто-то говорит, что 40 минут ждет. Посмотрела в приложении — все вагоны стоят на конечной, — рассказала челябинка Ирина. — Наверное, нет смысла ждать, поеду на маршрутке.

В диспетчерской Службы организации движения ответили, что идет выгрузка новых вагонов, поэтому отключили напряжение.

— Как поставят вагон, подадут напряжение и поедут, — уточнили в СОД.

Напомним, «ЧелябГЭТ» купил 10 новых трамваев за семь млн руб. Правда, все они уже бэушные. Как пояснили в челябинской мэрии, когда два года назад банкротился транспортный МУП, лизинговая компания изъяла у предприятия 10 вагонов. Теперь транспортники просто выкупили их обратно.

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ИСТОЧНИК KP.RU