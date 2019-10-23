2019-10-23T10:42:48+03:00
Происшествия

«Пункт назначения»: в Челябинске разбился лесовоз, есть погибший

Грузовик въехал в столб [видео]
Ирина Фадюшина
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Лесовоз въехал в столб. Фото: СОЦСЕТИЛесовоз въехал в столб. Фото: СОЦСЕТИ
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ДТП произошло возле поста ДПС на въезде в город со стороны ЧМЗ. Грузовик врезался в бетонную опору. В результате бревна разлетелись по дороге, задев проезжавшие рядом автомобили.

Как рассказали очевидцы, водитель уснул за рулем.

— Водитель лесовоза был еще жив, но спасти его так и не удалось, — рассказал Илья Чмиль.

В комментариях горожане тут же вспомнили эпизод из фильма «Пункт назначения». К счастью, водители и пассажиры других автомобилей отделались испугом.

ДТП с лесовозом в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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