«Пункт назначения»: в Челябинске разбился лесовоз, есть погибший
Грузовик въехал в столб [видео]
Лесовоз въехал в столб. Фото: СОЦСЕТИ
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ДТП произошло возле поста ДПС на въезде в город со стороны ЧМЗ. Грузовик врезался в бетонную опору. В результате бревна разлетелись по дороге, задев проезжавшие рядом автомобили.
Как рассказали очевидцы, водитель уснул за рулем.
— Водитель лесовоза был еще жив, но спасти его так и не удалось, — рассказал Илья Чмиль.
В комментариях горожане тут же вспомнили эпизод из фильма «Пункт назначения». К счастью, водители и пассажиры других автомобилей отделались испугом.
ДТП с лесовозом в Челябинске.
ИСТОЧНИК KP.RU