В Челябинске возобновили дорожные работы после непогоды

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-23T10:03:41+03:00

Рассказываем, на каких улицах будет сложно проехать

Изменить размер текста: A A

Новый асфальт будут закатывать на улицах Труда и Сони Кривой, а также Троицком тракте. Подготовка к укладке начнется на улице Дзержинского (от Гагарина до Машиностроителей).

Старое дорожное покрытие начнут снимать на улицах Новороссийской (от 5-й Электровозной до Гагарина) и Горького (от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки).

— Просим всех водителей соблюдать схемы организации движения и заранее планировать свой маршрут, — прокомментировали в мэрии города.

Планируется, что все работы должны завершить до конца недели.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемами на дорогах?

Расскажите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU