В Челябинске возобновили дорожные работы после непогоды
Новый асфальт будут закатывать на улицах Труда и Сони Кривой, а также Троицком тракте. Подготовка к укладке начнется на улице Дзержинского (от Гагарина до Машиностроителей).
Старое дорожное покрытие начнут снимать на улицах Новороссийской (от 5-й Электровозной до Гагарина) и Горького (от проспекта Ленина до улицы Первой Пятилетки).
— Просим всех водителей соблюдать схемы организации движения и заранее планировать свой маршрут, — прокомментировали в мэрии города.
Планируется, что все работы должны завершить до конца недели.
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