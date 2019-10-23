2019-10-23T12:01:52+03:00
Общество

«Все равно не найдете!»: должник из Челябинской области устроил квест для судебных приставов в огороде

Мужчина очень не хотел расставаться с чужим грузовиком
Лидия ПЕСКОВА
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Этот рабочий день запомнится приставам надолго.Этот рабочий день запомнится приставам надолго.Фото: Алексей ФОКИН
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Судебные приставы в Коркино получили задание забрать грузовик у местного должника. Никто из них и подумать не мог, что для этого им придется искать ключи от машины в огороде.

Грузовик Mitsubishi Fuso Super Great был припаркован на территории принадлежащей должнику автомойки. Отдавать машину добровольно мужчина отказался.

— Он попросил разрешения забрать личные вещи, залез в кабину, завел двигатель, захлопнул дверь и выбросил ключи в соседний огород: «ключ в единственном экземпляре»! — рассказывают в пресс-службе ФССП по Челябинской области.

Когда подъехал эвакуатор, мужчина преградил ему выезд легковым автомобилем.

Когда ключи все же нашли, мужчина все-таки сдался.

За то, что он не давал государственным людям делать свою работу, на него составили протокол. А грузовик, естественно, забрали.

Нарушителю грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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