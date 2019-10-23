«Все равно не найдете!»: должник из Челябинской области устроил квест для судебных приставов в огороде
Судебные приставы в Коркино получили задание забрать грузовик у местного должника. Никто из них и подумать не мог, что для этого им придется искать ключи от машины в огороде.
Грузовик Mitsubishi Fuso Super Great был припаркован на территории принадлежащей должнику автомойки. Отдавать машину добровольно мужчина отказался.
— Он попросил разрешения забрать личные вещи, залез в кабину, завел двигатель, захлопнул дверь и выбросил ключи в соседний огород: «ключ в единственном экземпляре»! — рассказывают в пресс-службе ФССП по Челябинской области.
Когда подъехал эвакуатор, мужчина преградил ему выезд легковым автомобилем.
Когда ключи все же нашли, мужчина все-таки сдался.
За то, что он не давал государственным людям делать свою работу, на него составили протокол. А грузовик, естественно, забрали.
Нарушителю грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU