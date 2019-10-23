В Челябинск привезли колбасу из мяса с вирусом чумы
Суровому городу — суровые деликатесы! В Челябинскую область поступила партия колбасы «Бутербродной». Сырье для мясного изделия под аппетитным названием — мясо с вирусом африканской чумы свиней.
Звучит жутковато. Однако, специалисты Россельхознадзора по Челябинской области заявили: для людей вирус АЧС не опасен. Косит чума домашних хавроний. Но колбасу все же лучше не есть.
— Специалисты Россельхознадзора призывают жителей Челябинской области быть внимательными. Просим всех, кто увидит в торговых точках продукцию, изготовленную АО «Итера», сообщать информацию на горячую линию управления Россельхознадзора по Челябинской области по телефонам: (351) 265-38-74, 737-14-83 или на электронную почту vetnadzor_chel@mail.ru, — сообщается в релизе ведомства.
В интервью «Комсомольской правде» бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявлял, что вирус АЧС в будущем может угрожать человеку.
— Если вспомнить, что свинья по своей физиологии очень близка к человеку, и они болеют также как и мы, то есть основания думать, что в очередном туре мутации этого вируса он может стать опасным для человека, — сообщил он.
В прошлом году «чумную колбасу» завезли в Екатеринбург.
Вирус в колбасе. Разбиралось радио КП-Челябинск
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