2019-10-23T13:29:45+03:00
Происшествия

В Челябинске пропал человек с неуверенной походкой

Пенсионер Виктор Тюрин самовольно покинул отделение горбольницы №5
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинске пропал беспомощный пенсионер. Фото: группа «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) vk.comВ Челябинске пропал беспомощный пенсионер. Фото: группа «Легион-СПАС» - Поиск пропавших людей (74 рег) vk.com
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Виктор Иванович Тюрин нуждается в постоянном уходе и медицинской помощи. В среду, 23 октября, 61-летний пенсионер покинул отделение горбольницы № 5 в Калининском районе Челябинска. С тех пор местонахождение неизвестно.

К розыску пожилого мужчины подключились волонтеры «Легион Спаса». Человек дезориентирован, говорит шепотом, передвигается неуверенно.

Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, седоватые волосы, карие глаза. К сожалению, как был одет потерявшийся — неизвестно.

Если вы видели пожилого беспомощного мужчину, если знаете, где он находится, позвоните поисковикам! На улице очень холодно.

Тел. 8-951-455-13-17, 8-9000-955-267 Татьяна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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