В Челябинске пропал человек с неуверенной походкой
Виктор Иванович Тюрин нуждается в постоянном уходе и медицинской помощи. В среду, 23 октября, 61-летний пенсионер покинул отделение горбольницы № 5 в Калининском районе Челябинска. С тех пор местонахождение неизвестно.
К розыску пожилого мужчины подключились волонтеры «Легион Спаса». Человек дезориентирован, говорит шепотом, передвигается неуверенно.
Приметы: рост 170 см, телосложение худощавое, седоватые волосы, карие глаза. К сожалению, как был одет потерявшийся — неизвестно.
Если вы видели пожилого беспомощного мужчину, если знаете, где он находится, позвоните поисковикам! На улице очень холодно.
Тел. 8-951-455-13-17, 8-9000-955-267 Татьяна.
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ИСТОЧНИК KP.RU