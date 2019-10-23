Почему за кражу 20 млн в Челябинске дают три года, а за взятку в 90 тысяч — пять лет

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-23T15:01:10+03:00

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Ежедневно в Челябинске проходят сотни судебных заседаний. Часть из них отражается в СМИ. А решения судей порой вызывают у простых граждан недоумение. Возьмем, к примеру, два свежих решения.

Центральный районный суд Челябинска приговорил к трем годам заключения создателя КПК «Рост». Напомним, эта финансовая пирамида украла у южноуральцев более 21 млн рублей, число жертв превысило 150 человек. А в это же время судебного пристава из Челябинска посадили на целых пять лет за взятку размером 92 тысячи.

— Суммы ущерба несопоставимы, и сроки тоже, — удивляются горожане.

Так почему же за кражу 20 млн в Челябинске дают три года, а за взятку в 90 тысяч — пять лет? Мы спросили об этом юриста.

— Разные статьи — разная ответственность. То, что обычному гражданину кажется одинаковым, для закона — совершенно разные вещи, — рассказал КП-Челябинск адвокат Александр Щербинин. — Создателя финансовой пирамиды судили по статье «Мошенничество». Даже если мошенник нанесет ущерб в особой крупном размере — хоть на сто триллионов рублей! — больше десяти лет ему не дадут. За взятки же наказание строже. В итоге за 20 млн рублей можно получить меньше, чем за взятку размером в 5-10 тысяч. Не стоит этому удивляться.

Еще одним ярким примером является наказание за наркотики. За хранение дури в России дают 2-3 года, а за хранение с целью сбыта человек может получить 10-12 лет. Разница колоссальная, хотя, на первый взгляд, преступления очень похожи.

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ИСТОЧНИК KP.RU