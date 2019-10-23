2019-10-23T16:12:10+03:00
Происшествия

В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии с лесовозом

Что предшествовало столкновению со столбом [видео]
Ирина Фадюшина
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Фото: ГИБДДФото: ГИБДД
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Прежде, чем врезаться в бетонную опору, МАЗ с полуприцепом, груженным древесиной, столкнулся с ехавшим впереди грузовиком MAN. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

— В результате ДТП произошло падение груза из полуприцепа автомобиля МАЗ, в результате чего механические повреждения получили Ford Fiesta и «девятка», - рассказали в ГИБДД

Водителю лесовоза было 49 лет. Как сообщалось ранее, он погиб на месте.

МАЗ врезался в столб на въезде в Челябинск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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