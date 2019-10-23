В ГИБДД рассказали подробности утренней аварии с лесовозом
Что предшествовало столкновению со столбом [видео]
Фото: ГИБДД
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Прежде, чем врезаться в бетонную опору, МАЗ с полуприцепом, груженным древесиной, столкнулся с ехавшим впереди грузовиком MAN. Об этом сообщили в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.
— В результате ДТП произошло падение груза из полуприцепа автомобиля МАЗ, в результате чего механические повреждения получили Ford Fiesta и «девятка», - рассказали в ГИБДД
Водителю лесовоза было 49 лет. Как сообщалось ранее, он погиб на месте.
МАЗ врезался в столб на въезде в Челябинск.
ИСТОЧНИК KP.RU