В Челябинске ищут школу Хогвардс
В одном из дворов Центрального района Челябинска жители сфотографировали сову. В социальной сети выложили фотографию пернатой красавицы.
Сразу же читатели паблика "Наш Челябинск" остроумно заметили, что где-то в мегаполисе открылась школа Хогвардс.
— Где-то Хогвартс строят? — предположила челябинка.
— Анастасия, кому-то письмо пришло о зачислении, — пошутила Олеся.
— Проверьте, может письмо в почтовом ящике, — не унимался собеседник.
— Это сейчас так налоги присылают, — догадался горожанин.
Разъяснила ситуацию эксперт Челябинского орнитологического общества:
— Это бородатая неясыть. У них сейчас проходят кочевки. Птица занесена в Красную книгу Челябинской области. Беспокоить ее ни в коем случае нельзя! Просим не указывать место положение, чтобы она могла вечером спокойно улететь. Помощь ей не требуется! — обратилась к челябинцам Ирина.
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ИСТОЧНИК KP.RU