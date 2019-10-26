2019-10-26T18:36:55+03:00
Общество

В Челябинске ищут школу Хогвардс

В город зачастили совы
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: паблик "Наш Челябинск"Фото: паблик "Наш Челябинск"
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В одном из дворов Центрального района Челябинска жители сфотографировали сову. В социальной сети выложили фотографию пернатой красавицы.

Сразу же читатели паблика "Наш Челябинск" остроумно заметили, что где-то в мегаполисе открылась школа Хогвардс.

— Где-то Хогвартс строят? — предположила челябинка.

— Анастасия, кому-то письмо пришло о зачислении, — пошутила Олеся.

— Проверьте, может письмо в почтовом ящике, — не унимался собеседник.

— Это сейчас так налоги присылают, — догадался горожанин.

Разъяснила ситуацию эксперт Челябинского орнитологического общества:

— Это бородатая неясыть. У них сейчас проходят кочевки. Птица занесена в Красную книгу Челябинской области. Беспокоить ее ни в коем случае нельзя! Просим не указывать место положение, чтобы она могла вечером спокойно улететь. Помощь ей не требуется! — обратилась к челябинцам Ирина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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