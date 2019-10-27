2019-10-27T10:48:09+03:00
Происшествия

В автокатастрофе на трассе в Челябинской области чудом выжил ребенок

Его семья сгорела в машине
Андрей АБРАМОВ
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Четыре человека погибли в аварии на трассе под Чебаркулем.Четыре человека погибли в аварии на трассе под Чебаркулем.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области
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Ранним утром на трассе Чебаркуль — Мисяш произошла смертельная авария. 29-летний водитель за рулем Lada Kalina вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Ford Focus. От удара иномарку выбросило в кювет.

Легковушка перевернулась и начала гореть. Проезжающие мимо автомобилисты бросились тушить пожар. Попытались доставать из машины людей.

— Выжил только 11-летний ребенок. Водитель, еще один ребенок и женщина, которые ехали в Ford Focus, погибли. Также скончался водитель Lada Kalina, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Уцелевшего ребенка увезли в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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