В автокатастрофе на трассе в Челябинской области чудом выжил ребенок

СЕГОДНЯ 10:45 2019-10-27T10:48:09+03:00

Четыре человека погибли в аварии на трассе под Чебаркулем. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

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Ранним утром на трассе Чебаркуль — Мисяш произошла смертельная авария. 29-летний водитель за рулем Lada Kalina вылетел на встречную полосу. Там он столкнулся с Ford Focus. От удара иномарку выбросило в кювет.

Легковушка перевернулась и начала гореть. Проезжающие мимо автомобилисты бросились тушить пожар. Попытались доставать из машины людей.

— Выжил только 11-летний ребенок. Водитель, еще один ребенок и женщина, которые ехали в Ford Focus, погибли. Также скончался водитель Lada Kalina, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Уцелевшего ребенка увезли в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего инцидента.

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ИСТОЧНИК KP.RU