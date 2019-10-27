2019-10-27T16:50:23+03:00
Общество

Черный внедорожник на тротуаре взбесил жителей Магнитогорска

Чтобы обойти его, приходилось карабкаться по лестнице или выбегать на дорогу
Андрей АБРАМОВ
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Парковка черного внедорожника возмутила магнитогорцев. Фото: «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)»Парковка черного внедорожника возмутила магнитогорцев. Фото: «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)»
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Жители Магнитогорска опубликовали в социальных сетях кадры, от которых начинает потряхивать пешеходов. Гигантский черный Lexus припарковался на тротуаре у крыльца магазина. Своим кузовом машина полностью перегородила проход. Чтобы обойти его, нужно либо подняться на крыльцо, либо выходить на проезжую часть.

— Нынче так модно. Не барское дело в кармане парковаться. Два шага бояться пройти. А пешеходы должны обходить их тачку, — написал анонимный пользователь в соцсетях.

В комментарии пришли молодые люди, которые, судя по всему, и оставили черный джип на тротуаре.

— Мы груз выгружали, — оправдывался магнитогорец.

Но горожане были непреклонны.

— Рядом же парковка нормальная. Не сломались бы пройти лишние десять метров.

Чтобы пожаловаться на парковку на тротуаре — звоните в дежурную часть своего ГИБДД. Телефоны можно найти в интернете. На место должны прислать экипаж ДПС, который в теории оштрафует нарушителя. На практике же сотрудники едут долго и чаще всего, нарушитель успевает уехать.

Если автохам паркуется на газоне во дворе — обращайтесь к участковому. Делать фото и слать его в ГИБДД или администрацию — бессмысленно. Доказательство с вашего смартфона, увы, по закону засчитать не могут. Факт нарушения должны увидеть воочию.

Парковки во дворах — необходимый комфорт или беда Челябинска?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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