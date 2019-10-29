2019-10-29T15:41:24+03:00
Общество

В Челябинске власти отказались устанавливать шумозащитные экраны

В мэрии только что закончилось совещание по острому вопросу
Ольга АНТОНОВА
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Экранов трехметровой высоты на улицах Челябинска не будет.Экранов трехметровой высоты на улицах Челябинска не будет.Фото: Александр ГЛУЗ
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Шумозащитных экранов вдоль дороги на ул. Комарова и Братьев Кашириных не будет. Так решила градоначальница Наталья Котова. Несколько минут назад в мэрии завершилось совещание по этому острому вопросу. О долгожданном для многих челябинцев решении заявил начальник управления информационной политики Владимир Сафонов. Неделей раньше жители улиц, определенных для установки экранов, начали собирать подписи под петицией протеста.

Часом ранее, отвечая на вопросы журналистов, Котова в очередной раз напомнила, что решение об установке экранов было принято год назад, когда о переносе основной части саммитов ШОС и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург не было. Сейчас, когда известно, что мероприятий саммитов в нашем городе будет много меньше, можно пересмотреть некоторые решения.

— Площадь Челябинска — 500 кв км. И обязательно найдутся места, где экраны будут востребованы, — сказала глава города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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