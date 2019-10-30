В Челябинской области на трассе М-5 готовятся масштабные учения

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-30T09:42:06+03:00

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Масштабные учения на М-5 в районе Бакала назначены на четверг, 31 октября. Есть легенда — крупное ДТП, в котором столкнулись несколько легковых автомобилей и грузовик. Фура перевозила газовые баллоны. Есть угрозы взрыва баллонов. В заблокированных от удара искореженных кабинах находятся шесть человек. Они ранены и нуждаются в экстренной специализированной медицинской помощи. Кроме того, на трассе образовалась пробка.

Решать задачу учений предстоит нескольким подразделений ГУ МЧС и МВД России по Челябинской области, областной службы спасения, ФКУ Упрдор «Южный Урал», областных министерств общественной безопасности и здравоохранения, представители администрации Саткинского района.

Участники учений в строго отведенное время должны показать свои умения. В том числе, по психологическому сопровождению пострадавших. На месте условного ЧС развернутся мобильные пункты обогрева и городок жизнеобеспечения.

Как сообщили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», на время учений движение по трассе М-5 перекрываться не будет.

Когда пройдут учения: 31 октября, 10.00.

Где: участок М-5 «Урал» (1673 км, поворот на Бакал, Саткинский район).

ИСТОЧНИК KP.RU