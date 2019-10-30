На матче «Трактора» с минским «Динамо» пройдет конкурс плакатов в поддержку «черно-белых»

СЕГОДНЯ 11:21 2019-10-30T11:21:12+03:00

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Сегодня, 30 октября «медведи» продолжат домашнюю серию матчей. Очередной поединок в арене «Трактор» пройдет с минским «Динамо» (начало в 19.00).

Обе команды сейчас находятся внизу турнирных таблиц в Западной и Восточной конференциях КХЛ, и для клубов победа нужна, «как воздух». «Динамо» потерпело поражение в восьми матчах подряд, у «Трактора» шесть поражений в семи последних играх.

В пресс-службе «Трактора» сообщили, что на сегодняшнем матче с динамовцами болельщики смогут стать участниками конкурса плакатов. «Транспаранты» можно принести с собой на игру, либо оформить в холле арены — на нескольких точках юные художники помогут оформить плакат с вашей надписью . Главное условие конкурса — текст и оформление должны быть в поддержку «Трактора». Трех победителей определят сами хоккеисты, за свое творчество болельщики получат джерси с автографами всей команды, клюшку и бейсболку с шарфом.

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ИСТОЧНИК KP.RU