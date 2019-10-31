2019-10-31T07:26:58+03:00
Общество

Вместо «тухлого» колодца жителям деревни Кораблево в Челябинской области прорубили «навозный»

Около 300 человек годами живут без чистой питьевой воды
Лидия ПЕСКОВА
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Люди бояться пить из деревенского колодца.Люди бояться пить из деревенского колодца.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Это сложно представить, но около трехсот жителей деревни Кораблево, которая находится в Еткульском районе области, годами живут без чистой питьевой воды.

Единственный колодец, который в народе прозвали «тухлым», непригоден для забора воды. Роспотребнадзор пришел к выводу, что питьевой источник не соответствует нормам по содержанию железа, сероводорода и составу бактерий. Впрочем, об этом люди догадывались и раньше, так как селяне постоянно болеют кишечными инфекциями.

Чтобы привлечь внимание к тухлой воде, жители Кораблево запустили процедуру переименования своей деревни в Путино. И дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Старый колодец почистили, а неподалеку вырыли новый. Однако люди недовольны вновь, ведь рядом с новым источником расположены свалка, навозная куча и лужа, из которой пьет скотина. Колодец уже прозвали «навозным».

Сейчас в деревню подвозят питьевую воду во флягах, но ее недостаточно. Жители требуют решить проблему кардинально: включить деревню в программу «Чистая вода» и наладить нормальное водоснабжение Кораблево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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