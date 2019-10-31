2019-10-31T07:59:53+03:00
Общество

Жители Челябинска просят власти остановить восстание киосков

Остановка «8-й микрорайон» уже изменилась до неузнаваемости
Лидия ПЕСКОВА
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Так выглядят задворки остановки "8-й микрорайон". Фото: Марина Лукина.Так выглядят задворки остановки "8-й микрорайон". Фото: Марина Лукина.
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Помните голливудские фильмы про восстание роботов, компьютеров и прочих машин? Нечто подобное, кажется, началось и в Челябинске. Только в роли «железа» у нас не умная техника, а ржавые киоски.

Власти Челябинска уже который год борются с засильем торговых киосков. Но они, как оказалось, неистребимы. Их убирают с одного места — киоски возникают в другом. Про один пятачок, отвоеванный у людей, рассказали челябинцы в социальных сетях. Речь идет об остановке «8-й микрорайон» на Северо-Западе города.

— Вырубили кустарники, а на газоны — поставили киоски. Машины, доставляющие товар, паркуются, где хотят. Продавцы выливают грязную воду прямо на асфальт. Мусор за собой никто не выносит. Биотуалетов нет. Остается только догадываться, куда справляют нужду работающие по 12 часов продавцы, — пишет Марина Лукина.

Грязную воду продавцы выливают тут же. Фото: Марина Лукина.

Грязную воду продавцы выливают тут же. Фото: Марина Лукина.

По словам женщины, жильцы ее дома уже писали жалобы в различные инстанции, но киоски пока сильнее.

Да и мусор тут же. Фото: Марина Лукина.

Да и мусор тут же. Фото: Марина Лукина.

— У нас на Пионерской то же самое. Киоски — на остановке, молочный — на газоне, а нечистоты ведром выливаются на газон. И никому нет дела, куда ни обращались, — замечает другая челябинка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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