Живущая в подвале школы педагог из Челябинска готовится отмечать новоселье

СЕГОДНЯ 08:32 2019-10-31T08:32:27+03:00

Больше всего женщину радует полноценная кухня и кран с горячей водой. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Изменить размер текста: A A

В Челябинск Елена Михальченко переехала 20 лет назад из Узбекистана. Женщина устроилась на работу в школу Металлургического района и получила там служебное жилье — подсобку, которая расположена в подвале. Устав от жизни в стесненных условиях, педагог обратилась за помощью в СМИ.

После огласки ее истории в прессе, власти Челябинска предложили Михальченко переехать в полноценную квартиру. Там женщина будет жить на условиях социального найма. Кроме того, ее поставят в очередь на получение квартиры в собственность.

— Квартира шикарная. Просто мечта! Есть отдельная комната, кухня, сантехника. Сделан капитальный ремонт, в крану — горячая вода, — не нарадуется педагог.

Переехать на новое место жительства женщина собирается после Нового года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы тоже живете в невозможных условиях?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU