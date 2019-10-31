2019-10-31T08:32:27+03:00
Общество

Живущая в подвале школы педагог из Челябинска готовится отмечать новоселье

Власти города предложили ей достойное жилье на условиях социального найма
Лидия ПЕСКОВА
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Больше всего женщину радует полноценная кухня и кран с горячей водой.Больше всего женщину радует полноценная кухня и кран с горячей водой.Фото: Абылай САРАЛАЕВ
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В Челябинск Елена Михальченко переехала 20 лет назад из Узбекистана. Женщина устроилась на работу в школу Металлургического района и получила там служебное жилье — подсобку, которая расположена в подвале. Устав от жизни в стесненных условиях, педагог обратилась за помощью в СМИ.

После огласки ее истории в прессе, власти Челябинска предложили Михальченко переехать в полноценную квартиру. Там женщина будет жить на условиях социального найма. Кроме того, ее поставят в очередь на получение квартиры в собственность.

— Квартира шикарная. Просто мечта! Есть отдельная комната, кухня, сантехника. Сделан капитальный ремонт, в крану — горячая вода, — не нарадуется педагог.

Переехать на новое место жительства женщина собирается после Нового года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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