Живущая в подвале школы педагог из Челябинска готовится отмечать новоселье
В Челябинск Елена Михальченко переехала 20 лет назад из Узбекистана. Женщина устроилась на работу в школу Металлургического района и получила там служебное жилье — подсобку, которая расположена в подвале. Устав от жизни в стесненных условиях, педагог обратилась за помощью в СМИ.
После огласки ее истории в прессе, власти Челябинска предложили Михальченко переехать в полноценную квартиру. Там женщина будет жить на условиях социального найма. Кроме того, ее поставят в очередь на получение квартиры в собственность.
— Квартира шикарная. Просто мечта! Есть отдельная комната, кухня, сантехника. Сделан капитальный ремонт, в крану — горячая вода, — не нарадуется педагог.
Переехать на новое место жительства женщина собирается после Нового года.
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ИСТОЧНИК KP.RU