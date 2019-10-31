Водителей просят не встраиваться в снегоуборочные колонны в Челябинске
Снегопад в Челябинске начался около четырех часов ночи 31 октября. И пока не рассвело, первые снегоуборочные машины уже вышли на улицы города. Сейчас на дорогах работают 120 единиц специальной техники, сообщает пресс-служба компании «Южуралмост», которая отвечает за чистоту улиц.
— Первым делом нам нужно расчистить проезжую часть основных магистралей. Работа ведется циклами. Сначала дорогу обрабатывают противогололедным материалом, затем — подметают. В городе трудятся десять 10 колонн снегоуборочной техники, — замечают в пресс-службе.
Дорожники просят автолюбителей не мешать проходу колонн и не встраиваться в колонны. Это мешает оперативной работе и может привести к авариям.
На уборку внутриквартальных и междворовых проездов сегодня выводится техника различных челябинских предприятий и жилиoных организаций. Многие перешли на усиленный режим работы.
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ИСТОЧНИК KP.RU