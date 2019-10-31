В Челябинске позеленели маршрутки

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-31T10:09:12+03:00

Красавцы, не правда ли? Фото: сообщество "Челябинский транспорт".

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Власти Челябинска давно твердили, что город должен отказать от маленьких маршруток в пользу более просторных автобусов. Ситуация начала исправляться. Сразу два перевозчика вывели на свои маршруты вместительные ПАЗы.

Новые автобусы уже работают на маршрутах №3 и №91. Они вмещают до 60 пассажиров.

В череде машин их легко заметить по зеленому цвету.

До этого на маршрутах работали исключительно небольшие «Пежо» и «Ситроены». Пока они тоже остаются в строю.

Более вместительные машины должны в итоге разгрузить город от лишнего общественного транспорта и сделать поездки челябинцев более безопасными.

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ИСТОЧНИК KP.RU