В Челябинске позеленели маршрутки
Власти Челябинска давно твердили, что город должен отказать от маленьких маршруток в пользу более просторных автобусов. Ситуация начала исправляться. Сразу два перевозчика вывели на свои маршруты вместительные ПАЗы.
Новые автобусы уже работают на маршрутах №3 и №91. Они вмещают до 60 пассажиров.
В череде машин их легко заметить по зеленому цвету.
До этого на маршрутах работали исключительно небольшие «Пежо» и «Ситроены». Пока они тоже остаются в строю.
Более вместительные машины должны в итоге разгрузить город от лишнего общественного транспорта и сделать поездки челябинцев более безопасными.
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ИСТОЧНИК KP.RU