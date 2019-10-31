Жителю Челябинской области грозят 15 лет заключения за убийство гражданской жены

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-31T10:37:38+03:00

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Дело 21-летнего убийцы, который зарезал из ревности свою 20-летнюю гражданскую супругу, направлено в суд Октябрьского района.

Вместе влюбленные жили недолго, успели родить ребенка. Но практически сразу же разбежались: мужчина начал поднимать руку на свою подругу. После каждого случая девушка обращалась в полицию. Сначала мужчину оштрафовали, потом завели уголовное дело. Этим летом девушка собрала вещи и съехала от сожителя.

— В августе она пришла домой к обвиняемому, чтобы забрать дочь. Началась ссора. Мужчина на почве ревности стал избивать потерпевшую — девушка попыталась сбежать. Но гражданский муж догнал ее в подъезде и нанес не менее 12 ударов ножом. Девушка скончалась на месте, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Свою вину обвиняемый уже признал. За убийство мужчине грозят 15 лет заключения.

Известно также, что убийца нигде не работал и уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Его гражданская супруга трудилась и имеет только положительные характеристики.

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ИСТОЧНИК KP.RU