Директор колледжа из Челябинской области отдохнула в Абу-Даби за счет бюджета

СЕГОДНЯ 11:10 2019-10-31T11:10:00+03:00

А педагогов по той же схеме отправила в Турцию

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Директора Озерского технического колледжа будут судить за чрезмерную заботу о себе и других педагогах. Женщина тратила бюджетные деньги на отдых в жарких странах.

— По версии следствия, в сентябре 2017 года женщина организовала проектно-аналитический семинар в Турции. На самом деле, занятий не было. Директор и еще семь сотрудников колледжа отдыхали, причинив ущерб бюджету колледжа на сумму 266 400 рублей. Кроме того, директор организовала личную поездку в Абу-Даби на Чемпионат мира WorldSkills 2017. Путевка обошлась колледжу в 110 807 рублей. Правда, поездка в Арабские Эмираты не совпадала по дате с чемпионатом, — рассказывают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также следствие обнаружило миллионные махинации с оплатой по коммунальным услугам.

62-летняя директор уже признала свою вину и в полном объеме возместила ущерб. Тем не менее, ее ждет суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU