В Челябинской области будет составлена дорожная карта повышения экологической ответственности предприятий АПК

СЕГОДНЯ 12:42 2019-10-31T12:42:20+03:00

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Дорожная карта будет разработана до конца 2019 года. Соответствующее поручение глава региона Алексей Текслер дал министерству сельского хозяйства Челябинской области. Подробно о составлении экологической дорожной карты рассказали министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин и генеральный директор компании «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.

«Проблема обеспечения населения области продовольствием по большому счету решена. Теперь необходимо решить вопросы сохранения окружающей среды. Этому будет способствовать создание дорожной карты, в которой будут прописаны общие моменты и отдельные мероприятия в разрезе каждого крупного предприятия АПК для того, чтобы каждое из предприятий имело четкие ориентиры достижения и сохранения экологического благополучия. »,— рассказал министр.

В документ будут включены требования по оборудованию, соблюдению санитарно-защитных зон, выполнению регламентов по работе с отходами производства, другие мероприятия, регламентированные природоохранным законодательством. Среди положительных примеров решения экологических задач — «Птицефабрика Челябинская», «Ромкор», «Ариант», «Чебаркульская птица». Генеральный директор этого предприятия Дмитрий Пырсиков заявил, что поддерживает создание карты:

— Наше предприятие первое в России получило регистрацию органического удобрения на основе куриного помета. Мы инвестировали порядка 200 млн рублей и построили рядом с каждой площадкой цех по переработке помета, сегодня с предприятия не выходит помет как таковой, а только органическое удобрение. Мы сделали все, чтобы жителям нашего района было комфортно в соседстве с нами.

Дмитрий Пырсиков также отметил, что на полях предприятия в этом году урожайность зерновых составляла более 30 центнеров с гектара, что в значительной мере обусловлено применением органического удобрения.

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