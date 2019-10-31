В Челябинской области будет составлена дорожная карта повышения экологической ответственности предприятий АПК
Дорожная карта будет разработана до конца 2019 года. Соответствующее поручение глава региона Алексей Текслер дал министерству сельского хозяйства Челябинской области. Подробно о составлении экологической дорожной карты рассказали министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин и генеральный директор компании «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков.
«Проблема обеспечения населения области продовольствием по большому счету решена. Теперь необходимо решить вопросы сохранения окружающей среды. Этому будет способствовать создание дорожной карты, в которой будут прописаны общие моменты и отдельные мероприятия в разрезе каждого крупного предприятия АПК для того, чтобы каждое из предприятий имело четкие ориентиры достижения и сохранения экологического благополучия. »,— рассказал министр.
В документ будут включены требования по оборудованию, соблюдению санитарно-защитных зон, выполнению регламентов по работе с отходами производства, другие мероприятия, регламентированные природоохранным законодательством. Среди положительных примеров решения экологических задач — «Птицефабрика Челябинская», «Ромкор», «Ариант», «Чебаркульская птица». Генеральный директор этого предприятия Дмитрий Пырсиков заявил, что поддерживает создание карты:
— Наше предприятие первое в России получило регистрацию органического удобрения на основе куриного помета. Мы инвестировали порядка 200 млн рублей и построили рядом с каждой площадкой цех по переработке помета, сегодня с предприятия не выходит помет как таковой, а только органическое удобрение. Мы сделали все, чтобы жителям нашего района было комфортно в соседстве с нами.
Дмитрий Пырсиков также отметил, что на полях предприятия в этом году урожайность зерновых составляла более 30 центнеров с гектара, что в значительной мере обусловлено применением органического удобрения.
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