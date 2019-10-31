2019-10-31T14:36:48+03:00
Общество

Новые мусорные контейнеры должны спасти Челябинск от экологического бедствия

18 тысяч единиц закуплено челябинскими коммунальщиками
Антонина СНЕГУРЕНКО
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В Челябинской области не хватает емкостей для мусораВ Челябинской области не хватает емкостей для мусораФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске, Коркино и Миассе в распоряжение коммунальных служб поступили новые контейнеры для мусора. 11 тысяч штук куплены Центром коммунального сервиса. На областные деньги будет приобретено еще 7 тысяч и потрачено 100 млн рублей, пишет сайт «Вечерний Челябинск».

6305 штук доставлено в Челябинске, 782 штук получит в Коркино и 594 — Миасс.

— Контейнеры, в первую очередь, закупаются для населенных пунктов, в которых их нет или где имеется большой дефицит емкостей для ТКО, — сообщает пресс-служба ООО «Центр коммунального сервиса» и просят жителей Южного Урала беречь емкости.

До конца года будет приобретено всего 18000 контейнеров, что должно решить проблему дефицита для организации раздельного сбора мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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