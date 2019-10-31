2019-10-31T14:59:01+03:00
Общество

Четыре миллиарда рублей будет потрачено на дороги в Челябинской области

Так решили региональные парламентарии
Антонина СНЕГУРЕНКО
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На дороги Челябинской области будет потрачено 4 млрд рублей федеральных денег.На дороги Челябинской области будет потрачено 4 млрд рублей федеральных денег.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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— Основной объем средств, четыре миллиарда и четыре миллиона рублей пойдет на дорожную отрасль. Это капитальный ремонт муниципальных и региональных дорог, а также их содержание. Нельзя забывать и о компенсации тех областных денег, которые были вложены в ремонт наших дорог, — заявил председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш.

Сегодня, 31 октября, депутаты ЗСО внесли изменения в бюджет Челябинской области на 2019-2020 годы. Федеральный транш составил четыре миллиарда 169 миллионов 800 тысяч рублей, написал сайт «Челябинск Сегодня».

Кроме того, более 80 миллионов рублей пойдут на реконструкцию и капитальный ремонт культурной сферы Челябинской области — театров. Для создания сети заправочных станций для общественного транспорта на газомоторном топливе будет израсходована такая же сумма. Парламентарии уверены, что это улучшит экологию города Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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