Жители Челябинска вырубили леса на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-10-31T16:57:01+03:00

Нарушители получат по два года лишения свободы

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Челябинец в поселке Каштак срубил возле своего дома четыре дерева. Мужчина объяснил, что они ему мешали. Другой случай вырубки ясеня, высаженного в рамках программы благоустройства городской территории, зафиксирован правоохранителями. Под топор попал и тополь на улице Воровского. Ущерб от незаконной рубки оценен в 100 тысяч рублей. Возбуждено шесть уголовных дел, — сообщает сайт «Урал-пресс-информ».

— Ведомством проверено порядка 360 автомобилей. На въездах в город Челябинск сотрудники ГИБДД досматривали автотранспорт для перевозки древесины и пиломатериалы с проверкой соответствия товарно-сопроводительных документов на перевозимый груз, — сообщило УМВД России по городу Челябинску.

Добавим, что операция «Лес» выявила 30 нарушителей, которые привлечены к административной ответственности за торговлю древесиной без лицензии. Из незаконного оборота изъято продукции на сумму порядка 127 тысяч.

Нарушителям грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU