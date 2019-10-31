Ворону и Лисицу, а также их родителя баснописца Крылова увековечили в Челябинской области

СЕГОДНЯ 19:10 2019-10-31T19:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Троицке, где 250 лет назад родился известный русский баснописец Иван Крылов, увековечили память великого литератора. На одной из улиц города появился чугунный ансамбль из трех скульптурных композиций.

Одна: баснописец сидит на скамейке и наблюдает за героями басни «Ворона и лисица». Вторая композиция собрала играющих на разных музыкальных инструментах героев басни «Квартет». Третья представляет собой овальную раму, в нижней части которой полулежит, почесывая затылок, озадаченная обезьянка из басни «Мартышка и очки».

— Все скульптуры по размеру чуть больше, чем в натуральную величину. Они рассчитаны на тактильный контакт: каждую скульптуру можно потрогать и даже присесть рядом с Крыловым на скамейку. Над образами баснописца и его персонажей работала каслинский скульптор, член Союза художников РФ Наталия Куликова. Отлили скульптуры на Каслинском заводе архитектурно-художественного литья, — сообщает пресс-служба предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU