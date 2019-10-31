Каждый десятый житель Челябинской области мечтает о зарплате более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 19:55 2019-10-31T19:56:56+03:00

Меньше ста тысяч в народе получать не хотят. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В этом люди признались во время анонимного соцопроса

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Портал Зарплата.ру спросил южноуральцев об уровне идеальной зарплаты. Оказалось, что чаяния в нашем городе довольно разные.

Примерно каждый третий челябинец в тайне мечтает получать по 100 тысяч рублей.

Еще столько же горожан хотят видеть в своем кошельке каждый месяц порядка 300 тысяч рублей.

Каждый пятый согласен на 500 тысяч в месяц.

Шесть человек из каждых ста хотели бы получать миллион.

И примерно каждый десятый — более миллиона.

Впрочем, если быть честными, многие люди вообще мечтают не работать, а путешествовать, заниматься саморазвитием, посвятить себя хобби и просто бездельничать. Но при условии, что на их карте всегда будут деньги.

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ИСТОЧНИК KP.RU