Каждый десятый житель Челябинской области мечтает о зарплате более миллиона рублей
Портал Зарплата.ру спросил южноуральцев об уровне идеальной зарплаты. Оказалось, что чаяния в нашем городе довольно разные.
Примерно каждый третий челябинец в тайне мечтает получать по 100 тысяч рублей.
Еще столько же горожан хотят видеть в своем кошельке каждый месяц порядка 300 тысяч рублей.
Каждый пятый согласен на 500 тысяч в месяц.
Шесть человек из каждых ста хотели бы получать миллион.
И примерно каждый десятый — более миллиона.
Впрочем, если быть честными, многие люди вообще мечтают не работать, а путешествовать, заниматься саморазвитием, посвятить себя хобби и просто бездельничать. Но при условии, что на их карте всегда будут деньги.
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ИСТОЧНИК KP.RU