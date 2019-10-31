2019-10-31T20:23:03+03:00
Происшествия

«Осталась груда железа»: фура и иномарка улетели в кювет на трассе М-5 в Челябинской области

Погибла женщина
Лидия ПЕСКОВА
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Серьезно пострадали обе машины. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.Серьезно пострадали обе машины. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
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Непоправимое ДТП произошло около пяти часов вечера в четверг, 31 октября. На трассе М-5 в районе Сатки грузовик MAN столкнулся с автомобилем Nissan, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Машины ударились лоб в лоб и сразу же обе полетели в кювет. Из-за большого перепада высот обе машины получили существенные повреждения. Легковушка и вовсе превратилась в груду металла. Управлявшая Nissan женщина погибла на месте. Состояние второго водителя не уточняется. Судя по всему, мужчина жив.

Причиной аварии могла стать летняя резина на колесах Nissan. Так полагают очевидцы аварии.

"Ниссан" и фура столкнулись под Саткой в Челябинской области.Видео: соцсети.

Восстановить ход событий, которые довели до трагедии, сейчас пытается ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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