«Боги маркетинга»: красотку в ажурных чулках заставили продавать незамерзайку на морозе в Челябинске

СЕГОДНЯ 21:04 2019-10-31T21:04:36+03:00

А ей не холодно! Фото: Андрей Пьянков.

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Житель Челябинска Андрей Пьянков выложил в социальные сети забавные кадры: полураздетая красотка в ажурных чулках продает незамерзайку на обочине дороги. Лишь приглядевшись очень внимательно, можно понять, что девушка не настоящая, а резиновая.

— Я чулки увидела, думаю: дура что-ли? Холодно в такую погоду! — делится первым впечатлением от этих снимков Полина Вигнер.

— Знают, на что мужики клюют! — разоблачают пиар-ход другие.

— А почему девушка? Мне интереснее к парню подъехать за омывайкой, — обижается Гуля Мамина.

Куклу запросто можно спутать с живой красавицей. Фото: Андрей Пьянков.

Но большинство горожан удивляются: как это у красотки до сих пор не украли куртку и сапоги.

Всего за час забавные фото набрали порядка 15 тысяч просмотров и продолжают собирать лайки.

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ИСТОЧНИК KP.RU