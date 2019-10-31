«Боги маркетинга»: красотку в ажурных чулках заставили продавать незамерзайку на морозе в Челябинске
Житель Челябинска Андрей Пьянков выложил в социальные сети забавные кадры: полураздетая красотка в ажурных чулках продает незамерзайку на обочине дороги. Лишь приглядевшись очень внимательно, можно понять, что девушка не настоящая, а резиновая.
— Я чулки увидела, думаю: дура что-ли? Холодно в такую погоду! — делится первым впечатлением от этих снимков Полина Вигнер.
— Знают, на что мужики клюют! — разоблачают пиар-ход другие.
— А почему девушка? Мне интереснее к парню подъехать за омывайкой, — обижается Гуля Мамина.
Куклу запросто можно спутать с живой красавицей. Фото: Андрей Пьянков.
Но большинство горожан удивляются: как это у красотки до сих пор не украли куртку и сапоги.
Всего за час забавные фото набрали порядка 15 тысяч просмотров и продолжают собирать лайки.
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ИСТОЧНИК KP.RU