Мужчина забыл в бане Магнитогорска золотую цепочку за 250 тысяч рублей
45-летний житель Екатеринбурга хорошо провел время в одной из бань города металлургов. А когда вышел, вспомнил, что забыл цепочку. Украшение дорогое, стоит порядка 250 тысячи рублей. Но вернуть ему золото в банном комплексе отказались. Гостю пришлось обратиться в полицию.
— Сотрудники уголовного розыска Магнитогорска задержали уборщицу, которая призналась в краже цепочки. 53-летняя жительница Башкортостана припрятала дорогое украшение, чтобы позже продать, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества гражданке грозят пять лет тюрьмы.
Цепочку уже вернули владельцу.
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ИСТОЧНИК KP.RU