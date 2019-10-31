Мужчина забыл в бане Магнитогорска золотую цепочку за 250 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 21:49 2019-10-31T21:49:30+03:00

Билетик в баню для жителя Екатеринбурга стал золотым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рассказываем, что было дальше

Изменить размер текста: A A

45-летний житель Екатеринбурга хорошо провел время в одной из бань города металлургов. А когда вышел, вспомнил, что забыл цепочку. Украшение дорогое, стоит порядка 250 тысячи рублей. Но вернуть ему золото в банном комплексе отказались. Гостю пришлось обратиться в полицию.

— Сотрудники уголовного розыска Магнитогорска задержали уборщицу, которая призналась в краже цепочки. 53-летняя жительница Башкортостана припрятала дорогое украшение, чтобы позже продать, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества гражданке грозят пять лет тюрьмы.

Цепочку уже вернули владельцу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU