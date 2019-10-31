2019-10-31T21:49:30+03:00
Происшествия

Мужчина забыл в бане Магнитогорска золотую цепочку за 250 тысяч рублей

Рассказываем, что было дальше
Лидия ПЕСКОВА
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Билетик в баню для жителя Екатеринбурга стал золотым.Билетик в баню для жителя Екатеринбурга стал золотым.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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45-летний житель Екатеринбурга хорошо провел время в одной из бань города металлургов. А когда вышел, вспомнил, что забыл цепочку. Украшение дорогое, стоит порядка 250 тысячи рублей. Но вернуть ему золото в банном комплексе отказались. Гостю пришлось обратиться в полицию.

— Сотрудники уголовного розыска Магнитогорска задержали уборщицу, которая призналась в краже цепочки. 53-летняя жительница Башкортостана припрятала дорогое украшение, чтобы позже продать, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Возбуждено уголовное дело. За кражу чужого имущества гражданке грозят пять лет тюрьмы.

Цепочку уже вернули владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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