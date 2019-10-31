Ведущая «Давай поженимся» снялась в программе про Южный Урал
Два месяца назад на Южном Урале закончились съемки очередной серии трэвел-программы «Мама Russia», которая рассказывает о красотах родной страны. В ближайшую субботу, 2 ноября, ее покажут в эфире телеканала ТВ-3, сообщает Центр развития туризма Челябинской области.
Соведущими этой серии стали «главная сваха» России Роза Сябитова и актер Петр Романов, известный по фильму «Одноклассницы». Москвичи побывали на Аракульском Шихане, сплавлялись по реке Ай, отдохнули на озере Тургояк, попробовали себя в оружейном мастерстве в Златоусте, а теперь готовы рассказать об особенностях туризма на Южном Урале на всю страну.
Смотрим и вместе с ними открываем для себя что-то новое.
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ИСТОЧНИК KP.RU