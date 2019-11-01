Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили

СЕГОДНЯ 13:28 2019-11-01T13:28:46+03:00

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Организаторы конкурса решили наградить не трех, как планировали ранее, а девять участников. Всего же в конкурсе плакатов в поддержку «Трактора» на игре с минским «Динамо» участвовало 38 претендентов! Все работы собрали и передали игрокам клуба. Те и определили самые лучшие.

Виталия Маминова выбрала для своего плаката черно-белый фон, на котором романтично заметила: «Я бы убежала за тобой на край света, но сегодня играет «Трактор». По мнению хоккеистов этот плакат занял первое место. За победу Виталия получит в подарок игровой свитер с автографами всех игроков команды.

«Нужна победа, забивай — мы смотрим», «Одна жизнь, один клуб, один цвет», «Мы в аду, джентльмены», — плакаты с такими надписями вошли в число девяти лучших.

Клуб также подарил победителям и призерам фанатские наборы — бейсболки и шарфы, клюшку. Сергею Домнину приз «За волю к победе!» — ретро-форма «Трактора».

Призы лучшим художникам вручат на матче «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург), в субботу 2 октября (начало в 17.00).

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ИСТОЧНИК KP.RU