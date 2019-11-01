2019-11-01T13:28:46+03:00
Спорт

Болельщики поддержали «Трактор» креативными плакатами, лучших фанатов наградили

Победителей определили сами хоккеисты.
Алексей МИКУШИН
Поделиться:
Плакат в поддержку ХК "Трактор". Фото: ХК "Трактор"Плакат в поддержку ХК "Трактор". Фото: ХК "Трактор"
Изменить размер текста:

Организаторы конкурса решили наградить не трех, как планировали ранее, а девять участников. Всего же в конкурсе плакатов в поддержку «Трактора» на игре с минским «Динамо» участвовало 38 претендентов! Все работы собрали и передали игрокам клуба. Те и определили самые лучшие.

Виталия Маминова выбрала для своего плаката черно-белый фон, на котором романтично заметила: «Я бы убежала за тобой на край света, но сегодня играет «Трактор». По мнению хоккеистов этот плакат занял первое место. За победу Виталия получит в подарок игровой свитер с автографами всех игроков команды.

«Нужна победа, забивай — мы смотрим», «Одна жизнь, один клуб, один цвет», «Мы в аду, джентльмены», — плакаты с такими надписями вошли в число девяти лучших.

Клуб также подарил победителям и призерам фанатские наборы — бейсболки и шарфы, клюшку. Сергею Домнину приз «За волю к победе!» — ретро-форма «Трактора».

Призы лучшим художникам вручат на матче «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург), в субботу 2 октября (начало в 17.00).

Стали свидетелем интересного спортивного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «10% CASHBACK для бизнес-карт»
Сейсмологи рассказали подробности землетрясения в Челябинской области
Алексей Текслер потребовал защитить детские сады и школы Челябинской области от нападения
За чистку дорог от снега в Челябинске отчитываются по «Глонассу»
В Челябинской области строители провалили сроки сдачи новой школы
В Челябинске в День народного единства перекроют центр города
Алексей Текслер предложил кандидатуру на должность главного правозащитника Челябинской области
Новый генеральный директор АО «Челябинское авиапредприятие» прилетел из Мурманска
Утепляемся: в Челябинской области похолодает до -13 градусов
В Челябинской области введут режим для самозанятых
Незрячий массажист из Челябинска четыре года ищет работу, чтобы прокормить семью
Челябинцы обсуждают снегопад: «Оставляйте машины дома!»
«Челябинский транспорт»: никакого столкновения трамвая и снегоуборочной машины не было
В Челябинске вышли в рейс 11 автобусов ЛИАЗ
В запретке под Челябинском опровергли информацию о введении «курортного сбора»
Как работает платный парк в Красноярске, который ставят в пример инвесторы из Челябинска
Водители раскритиковали выделенные полосы в Челябинске
Жизнь после развода: двое челябинцев сбежали на Бали с тремя детьми