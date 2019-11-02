2019-11-02T09:25:29+03:00
Общество

Школьница, спасшая малышку от несущегося тепловоза, получила награду в Москве

Девочку из Челябинской области называют героем
Лидия ПЕСКОВА
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Елизавету награждали в Москве. Фото: Росгвардия.Елизавету награждали в Москве. Фото: Росгвардия.
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В мае этого года Лиза Маслакова из Сатки гуляла неподалеку от железной дороги. В какой-то момент она услышала нервный гудок. Машинист сигналил двухлетней малышке, которая шла по путям.

— Я выбежала на рельсы, схватила девочку и покатилась с ней по земле. Страшно стало потом, когда рассказала о случившемся маме, — вспоминает храбрая школьница.

В пятницу, 1 ноября, нашу землячку вместе с другими детьми-героями награждали в Совете Федерации в Москве. Школьница получила медаль российского союза спасателей «За мужество в спасении» и благодарность от директора Росгвардии.

Помимо торжественного мероприятия, для детей организовали экскурсию по Кремлю и поездку в «Москвариум». Ребятам показали яркое водное шоу с участием морских животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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