В Челябинске ищут «Ниссан», который сбил челябинца с сыном на тротуаре
В группе Парковый появился пост жителя микрорайона:
— Белый «Ниссан» с номером О 321 EP 89 наехал на меня на тротуаре и чуть не задавил моего сына. Он даже не притормозил. И уехал. Мы вызвали ГИБДД, написали заявление. Но будут ли его искать? Если этот водитель давит людей на тротуаре, и уезжает, он может быть опасен. А если завтра он кого-нибудь задавит насмерть? Присмотритесь, может, эта машина припаркована в вашем дворе.
Кстати, номера машины запомнил прохожий, он же дал показания полиции.
— Происшествие случилось 31 октября этого года, в районе 20:40 возле дома на Краснопольском проспекте, 1. Ведется следствие, — прокомментировали в ГИБДД.
Комментарий челябинец просит сообщать под своим постом в группе Парковый.
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ИСТОЧНИК KP.RU