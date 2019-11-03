В Челябинске ищут «Ниссан», который сбил челябинца с сыном на тротуаре

СЕГОДНЯ 17:04 2019-11-03T17:04:13+03:00

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В группе Парковый появился пост жителя микрорайона:

— Белый «Ниссан» с номером О 321 EP 89 наехал на меня на тротуаре и чуть не задавил моего сына. Он даже не притормозил. И уехал. Мы вызвали ГИБДД, написали заявление. Но будут ли его искать? Если этот водитель давит людей на тротуаре, и уезжает, он может быть опасен. А если завтра он кого-нибудь задавит насмерть? Присмотритесь, может, эта машина припаркована в вашем дворе.

Кстати, номера машины запомнил прохожий, он же дал показания полиции.

— Происшествие случилось 31 октября этого года, в районе 20:40 возле дома на Краснопольском проспекте, 1. Ведется следствие, — прокомментировали в ГИБДД.

Комментарий челябинец просит сообщать под своим постом в группе Парковый.

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ИСТОЧНИК KP.RU