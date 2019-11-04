После снегопадов в Челябинске начнутся дожди
Синоптики прогнозируют неприятное потепление в Челябинске, которое начнется во вторник, 5 ноября. Днем температуры снова станут плюсовыми — так до конца рабочей недели. Вместе с тем каждый день ожидают дожди.
На неделе температуры в дневные часы достигнут +6 градусов. Резкого минуса не ожидается и ночью. Однако слякоть продлится недолго. К выходным среднесуточный показатель вновь станет минусовым.
До конца ноября полноценная зима в Челябинской области не наступит. Периодически будет идти снег, но сугробами все не завалит. Резкого похолодания также не ожидается.
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ИСТОЧНИК KP.RU