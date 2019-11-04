2019-11-04T08:03:33+03:00
Общество

После снегопадов в Челябинске начнутся дожди

Погодные качели продлятся до конца недели
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске пройдут дожди.В Челябинске пройдут дожди.Фото: Инна Коноплева
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Синоптики прогнозируют неприятное потепление в Челябинске, которое начнется во вторник, 5 ноября. Днем температуры снова станут плюсовыми — так до конца рабочей недели. Вместе с тем каждый день ожидают дожди.

На неделе температуры в дневные часы достигнут +6 градусов. Резкого минуса не ожидается и ночью. Однако слякоть продлится недолго. К выходным среднесуточный показатель вновь станет минусовым.

До конца ноября полноценная зима в Челябинской области не наступит. Периодически будет идти снег, но сугробами все не завалит. Резкого похолодания также не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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