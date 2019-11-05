В Челябинске отдали под суд двух сутенеров. Но их салон продолжает работать

СЕГОДНЯ 13:18 2019-11-05T13:18:32+03:00

Сутенеров судят, но дело их живет: салон на Кировке работает. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Все по-серьезному: аренда помещения, финансовый учет, административная работа, продвижение бизнеса в социальных сетях. Работа «массажного салона» в самом центре города, на Кировке, была организована на широкую ногу с мая 2016 года. Путаны по обочинам дорог не жались, принимали клиентов в историческом особнячке, специализировались на эротическом массаже.

Летом, после обысков, салон заподозрили в организации проституции. Силовики заинтересовались сайтом «массажной», где рекламировались непристойные образы девиц. Баннеры заведения с фасада особняка демонтировали.

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение в отношении двух сутенеров — 37-летнего мужчины и 36-летней женщины. Они обвиняются в совершении преступления по статье «Организация занятия проституцией».

Как пояснили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, девушки, оказывающие услуги, оштрафованы за занятие проституцией.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд. По закону сутенерам светит штраф (от 100 до 500 тыс руб) или лишение свободы на срок до пяти лет.

Тем временем, притон на Кировке открыт по сей день. Администратор по телефону заявил: «Конечно, мы работаем. Приходите». Группа салона в социальных сетях открыта: выбирай, заходи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU