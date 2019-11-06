В Челябинском детском доме забеременели сразу три воспитанницы

СЕГОДНЯ 10:38 2019-11-06T11:07:46+03:00

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Как такое проглядели воспитатели, где проводили время их воспитанницы, с кем проводили время? На эти вопросы ответит проверка, которую сейчас устроили сотрудники Министерства социальных отношений в Чесменском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Известно, что двум девочкам по 16 лет и одной 17 лет. Старшая вместе со своим возлюбленным еще в июле сыграли свадьбу. И две другие девочки тоже подали документы на регистрацию в загс.

Где будут жить молодые семьи и на что кормить своих детей? Этот вопрос мы адресовали в Министерство социальных отношений и ждем ответ, который опубликуем на нашем сайте.

В нашей стране по закону половые отношения разрешены с 18 лет. И вступление в связь с несовершеннолетней карается тюремным сроком для мужчины. Даже если она не имеет ничего против отношений с ним. Однако, существует еще так называемый «возраст согласия», он наступает с 16 лет. В том случае, когда такие отношения, при которых девушка забеременела, заканчиваются браком, мужчина не попадает под статью.

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ИСТОЧНИК KP.RU