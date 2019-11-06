В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб
«Недавно в районе Рябково раздался мощный хлопок. Кто знает, что случилось?», — написал в соцсетях перепуганный житель Кургана.
Оказывается, в среду, 6 ноября, в Зауралье прошли военные учения. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области. Самолеты сбросили на мишени около 100 авиабомб. Кроме того, летчики провели противоракетное маневрирование и полеты на предельно малых высотах.
В учениях участвовали более 100 человек летного и инженерно-технического состава.
«Все цели поражены на 100%», — добавили в пресс-службе ЦВО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU