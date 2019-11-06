В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб

СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-06T18:15:07+03:00

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«Недавно в районе Рябково раздался мощный хлопок. Кто знает, что случилось?», — написал в соцсетях перепуганный житель Кургана.

Оказывается, в среду, 6 ноября, в Зауралье прошли военные учения. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области. Самолеты сбросили на мишени около 100 авиабомб. Кроме того, летчики провели противоракетное маневрирование и полеты на предельно малых высотах.

В учениях участвовали более 100 человек летного и инженерно-технического состава.

«Все цели поражены на 100%», — добавили в пресс-службе ЦВО.

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ИСТОЧНИК KP.RU