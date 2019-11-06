2019-11-06T18:15:07+03:00
Общество

В Курганской области истребители сбросили на авиаполигон 100 бомб

Жителей Зауралья напугали мощные хлопки
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
- Фото: пресс-служба Центрального военного округа.- Фото: пресс-служба Центрального военного округа.
Изменить размер текста:

«Недавно в районе Рябково раздался мощный хлопок. Кто знает, что случилось?», — написал в соцсетях перепуганный житель Кургана.

Оказывается, в среду, 6 ноября, в Зауралье прошли военные учения. Как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и фронтовых бомбардировщиков Су-24 разбомбили наземные цели на авиаполигоне в Курганской области. Самолеты сбросили на мишени около 100 авиабомб. Кроме того, летчики провели противоракетное маневрирование и полеты на предельно малых высотах.

В учениях участвовали более 100 человек летного и инженерно-технического состава.

«Все цели поражены на 100%», — добавили в пресс-службе ЦВО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Магнитогорске первоклашку травят из-за шалости на уроке физкультуры
В Челябинской области следователи проверяют информацию о беременных девушках-сиротах
В Челябинске автобус со священниками сбил пешехода
В Челябинской области ветераны бесплатно поедут железной дорогой
Челябинские конькобежки Фаткулина и Ефременкова выиграли «золото» на чемпионате России и Кубке мира
В Челябинске завершен скандальный ремонт фасада дома на площади Революции
Более 300 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредитам благодаря использованию «Мультикарты»
Двух педофилов-грабителей задержали в Челябинске
Альфа-Банк стремится увеличить долю в кредитовании населения
Вмерзшую в лед утку спасли в Челябинской области
«Трактор» после прихода Юрзинова принял на работу двух новых тренеров
В Челябинском детском доме забеременели сразу три воспитанницы
В Челябинске рабочие и чиновники мечтают о четырехдневной неделе
В Челябинской области осужден распространитель порно
В «Трактор» пришел очередной новый игрок
В Челябинске судят тренера за аферу с казенными деньгами
В центре Челябинска начался перенос светофора
Александр Бастрыкин поручил найти работу слепому массажисту из Челябинска
В Челябинске лихач за рулем снес ограждение трамвайной остановки