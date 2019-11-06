Челябинцев вновь просят проголосовать: нужен ли возле «Юности» автовокзал

СЕГОДНЯ 20:03 2019-11-06T20:03:08+03:00

Быть или не быть автовокзалу в "Юности"? Фото: Андрей АБРАМОВ

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«Что, опять?» — спросите вы. Ага, опять. Опять челябинцев просят ответить, нужен в здании дворца спорта «Юность» автовокзал или нет.

В сентябре чиновники мэрии уже спрашивали по месту его размещения. И тогда число ответивших положительно было намного больше тех, кто не хочет видеть стоянку междугородних автобусов в центре. Чиновников даже заподозрили в «накручивании» результата. Однако организаторы опроса тогда объяснили: подтасовка исключена.

Победу утверждения «Автовокзалу быть» объяснили… активностью иногородних проголосовавших. Большинство респондентов, высказавшихся за автовокзал в «Юности», не живут в Челябинске и Челябинской области.

Гостям в нашем городе рады. Но,как объясняют устроители голосования, удобство жителей, внешний облик центра города — принципиальные вопросы. По заданию мэрии опрос запускается только для жителей Челябинска.

Высказаться можно на портале электронных голосований «Активный житель 74» до 15 ноября. Нужна регистрация на сайте госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU