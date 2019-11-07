Жители Челябинска не хотят ездить в закупленных для города низкопольных автобусах
В Челябинск поступила большая партия низкопольных автобусов, которые уже начали ездить по городу. Красивые, чистые и блестящие. Но не все горожане довольны приобретением.
Людей смущает, что кресла для пассажиров в таких автобусах подняты слишком высоко. Из-за этого перепада высоты пола пассажиры испытывают проблемы. Об этом челябинцы рассказывают в социальных сетях.
— На днях проехала в 4-м автобусе. Попала в час пик. В салоне много возвышений, под которыми, видимо, прячутся баллоны с газом и колеса. Стоять рядом с ними настяощее испытание. Когда-нибудь пробирается к выходу, ты наклоняешься, уступая дорогу, а так как ноги не сдвинуть, буквально падаешь на эти тумбы, — жалуется челябинка Арина.
В слякоть в салоне легко испачкаться. Фото: читатель КП-Челябинск.
— Ехали на таком автобусе в понедельник. На улице — слякоть. Люди с грязными сапогами забираются на сиденья вверху. Грязь с их обуви течет по тумбам. А стоящие рядом вытирают ее подолами своей одежды, — замечает Наталья.
— А для стариков-то целый аттракцион «Заберись на сиденье!» — добавляет Вадим.
Горожане пишут, что оценили старания мэрии, но при покупке городских автобусов просят заботиться о комфорте будущих пассажиров.
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ИСТОЧНИК KP.RU