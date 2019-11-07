На озере в Челябинской области нашли следы инопланетян в виде шестеренки

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-07T09:28:18+03:00

Что же это такое? Фото: сообщество "Подслушано Озерск".

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На озере Иртяш уже появился тоненький лед. А на днях жители Озерска обнаружили на нем странный знак — полынью в виде зубчатого колеса. Читатели местных пабликов гадаю: как на льду появилась загадочная шестеренка?

Возможно, кто-то выбросил в озеро ненужный предмет такой же формы — он пробил лед и оставил след. Противники этой версии предполагают, что в этом месте на дне бьет источник или выходит газ. Не обошлось и без визита инопланетян. То ли в шутку, то ли всерьез об этом также пишут жители города.

А у вас есть своя версия?

К сожалению, по снимку не скажешь, какого размера необычная полынья и как далеко она находится об берега.

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ИСТОЧНИК KP.RU