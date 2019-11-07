2019-11-07T11:23:51+03:00
Экономика

Клиенты Челябинвестбанка могут удобно платить налоги на сайте nalog.ru

Челябинвестбанк напоминает своим клиентам, что до 1 декабря надо успеть заплатить налоги физических лиц
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Клиенты банка, пользующиеся интернет-банком InvestPay, могут оплачивать налоги быстро, просто, а главное — удаленно на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru.

Челябинвестбанк напоминает своим клиентам, что до 1 декабря надо успеть заплатить налоги физических лиц. Клиенты банка, пользующиеся интернет-банком InvestPay, могут оплачивать налоги быстро, просто, а главное — удаленно на сайте Федеральной налоговой службы nalog.ru.

Как это сделать? Заходите в «Личный кабинет» для физических лиц. Пройдите авторизацию с помощью логина и пароля или другим удобным способом, например, через аккаунт на сайте Госуслуг (ЕСИА). После успешной авторизации станут доступны все начисленные задолженности. Нажмите «Оплатить сейчас».

На странице оплаты выберите вкладку «Через сайт кредитной организации», найдите логотип Челябинвестбанка. Проверьте сумму налоговых платежей и нажмите «Оплатить». Далее вы авторизуетесь в интернет-банке InvestPay и выбираете счет, с которого будет производиться оплата. Нажмите «К оплате».

Через несколько рабочих дней факт платежа будет отражен в «Личном кабинете». Информационная система банка отправляет данные непосредственно на сайт ФНС, и поэтому на сегодняшний день такой способ оплаты налогов является наиболее надежным.

Открыть счет, заказать банковскую карту и подключить интернет-банк InvestPay возможно в любом подразделении Челябинвестбанка. Справки по телефону круглосуточной службы информационной поддержки Челябинвестбанка 268-00-88.

ПАО Челябинвестбанк Генеральная лицензия ЦБ РФ № 493

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