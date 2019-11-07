Мэра Чебаркуля хотят судить за похвальные публикации в прессе

СЕГОДНЯ 10:50 2019-11-07T10:50:36+03:00

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Главе Чебаркуля Сергею Ковригину предъявили обвинение по трем статьям Уголовного кодекса. Речь идет о злоупотреблении должностными полномочиями, о превышении должностных полномочий и получении взятки.

— В 2016 году обвиняемый получил взятку в виде услуг неимущественного характера на сумму более 52 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за незаконную передачу объектов муниципальной собственности. Договор аренды муниципального имущества уже признан ничтожным по решению Арбитражного суда. Расследование уголовного дела продолжается, — сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

В 2016 году Сергей Ковригин распорядился передать городские системы водоснабжения и водоотведения МУП «Теплоком», а Чебаркульское предприятие водоснабжения и Чебаркульское предприятие канализации получили статус гарантирующих организаций. После этого «Теплоком» сдал инженерные сооружения и сети в аренду гарантирующим поставщикам, но сети долго не ремонтировали.

В это же время Ковригин заказал местной журналистке серию публикаций, повышающих его имидж и критикующих оппонентов. А заплатили женщине за работу из кассы гарантирующих организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU