Новые остановочные комплексы в Челябинске подгоняют на месте под неровности асфальта
В Челябинске идет монтаж новых остановочных комплексов. Вдоль гостевых маршрутов они уже есть.
В четверг, 7 ноября, временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова знакомилась с новыми объектами на Северо-Западе Челябинска. Всего таких будет 200 штук. У остановки деревянная скамья, «умный» свет (включается, когда внутри человек). Пол занижен, причем в каждом случае уровень подгоняли по месту, с учетом неровностей челябинского асфальта.
«Комсомолка» объезжает город вместе с мэром.
Градоначальница Наталья Котова осматривает места для остановочных комплексов.Фото: Инна КУМЕЙКО
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ИСТОЧНИК KP.RU