Журналисты составили топ-5 самых скандальных отставок южноуральских мэров

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-08T14:29:32+03:00

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Сейчас в Челябинской области идет массовое увольнение чиновников. На этой волне журналисты издания «Полит74» вспомнили о самых скандальных отставках южноуральских мэров за последние годы.

1. Мэр Озерска Сергей Чернышев — боролся с оппозицией и так увлекся, что запустил город. Ему предлагали добровольно уйти в отставку губернатор, городские депутаты — их решение он даже оспорил в суде. В итоге Чернышев досидел до конца своего срока и на очередные выборы не заявился. Позже стал фигурантом уголовного дела, связанного с махинациями вокруг спиртоводочного завода. Приговорен к пяти годам колонии за хищение из городского бюджета более 126 млн.

2. Мэр Чебаркуля Андрей Орлов — мечтал сделать город самым «метеоритным» в стране, построить Диснейленд и превратить Чебаркуль в туристическую Мекку. Ни один проект не реализовал. При нем городское хозяйство пришло в упадок. Из-за чего возник конфликт с областным правительством. Но Орлов упорно держался за кресло мэра и доработал до конца срока.

3. Мэр Миасса Александр Любимов — вступил в должность, когда в городе среди местных чиновников шла борьба за власть и влияние. Его быстро замешали во внутренние разборки. Любимов получил инфаркт, после которого написал заявление об увольнении.

4. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин. При нем закрылся Златоустовский металлургический завод — десятки людей остались без работы. Жилин заработал такой антирейтинг у златоустовцев, что во время встречи с Алексеем Текслером они пять часов (!) жаловались губернатору на его работу. Текслер обнаружил множество проблем в экономике и социальной сфере города. Отдельная претензия была по затягиванию сроков строительства биатлонного комплекса.

5. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Запомнился плохой уборкой дорог, серьезными проблемами с благоустройством, мусорным коллапсом. Недовольство градоначальником у жителей было настолько велико, что экс-губернатор Борис Дубровский решил убрать его, несмотря на то, что Тефтелев был одним из самых верных членов его команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU