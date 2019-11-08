2019-11-08T14:29:32+03:00
Общество

Журналисты составили топ-5 самых скандальных отставок южноуральских мэров

В него вошли самые громкие истории за последние годы
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Увольнения этих мэров прогремели на всю область. Фото: пресс-служба администрации Челябинска, Юлия Боровикова (МК-Урал), архив «Полит74».Увольнения этих мэров прогремели на всю область. Фото: пресс-служба администрации Челябинска, Юлия Боровикова (МК-Урал), архив «Полит74».
Изменить размер текста:

Сейчас в Челябинской области идет массовое увольнение чиновников. На этой волне журналисты издания «Полит74» вспомнили о самых скандальных отставках южноуральских мэров за последние годы.

1. Мэр Озерска Сергей Чернышев — боролся с оппозицией и так увлекся, что запустил город. Ему предлагали добровольно уйти в отставку губернатор, городские депутаты — их решение он даже оспорил в суде. В итоге Чернышев досидел до конца своего срока и на очередные выборы не заявился. Позже стал фигурантом уголовного дела, связанного с махинациями вокруг спиртоводочного завода. Приговорен к пяти годам колонии за хищение из городского бюджета более 126 млн.

2. Мэр Чебаркуля Андрей Орлов — мечтал сделать город самым «метеоритным» в стране, построить Диснейленд и превратить Чебаркуль в туристическую Мекку. Ни один проект не реализовал. При нем городское хозяйство пришло в упадок. Из-за чего возник конфликт с областным правительством. Но Орлов упорно держался за кресло мэра и доработал до конца срока.

3. Мэр Миасса Александр Любимов — вступил в должность, когда в городе среди местных чиновников шла борьба за власть и влияние. Его быстро замешали во внутренние разборки. Любимов получил инфаркт, после которого написал заявление об увольнении.

4. Мэр Златоуста Вячеслав Жилин. При нем закрылся Златоустовский металлургический завод — десятки людей остались без работы. Жилин заработал такой антирейтинг у златоустовцев, что во время встречи с Алексеем Текслером они пять часов (!) жаловались губернатору на его работу. Текслер обнаружил множество проблем в экономике и социальной сфере города. Отдельная претензия была по затягиванию сроков строительства биатлонного комплекса.

5. Мэр Челябинска Евгений Тефтелев. Запомнился плохой уборкой дорог, серьезными проблемами с благоустройством, мусорным коллапсом. Недовольство градоначальником у жителей было настолько велико, что экс-губернатор Борис Дубровский решил убрать его, несмотря на то, что Тефтелев был одним из самых верных членов его команды.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем резонансного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области прокуратура намерена расследовать убийство собаки
Тушенка с сюрпризом: в колонию в Челябинской области прислали марихуану
Транспортники рассказали, почему из Челябинска увезли новый трамвай
В Челябинске наградили военного, спасшего ребенка из пылающего автомобиля
Алексей Текслер поручил контрольно-счетной палате взять под особый контроль расход бюджетных средств
Газель протаранила Рено Логан под Челябинском
Аналитики рассказали, что челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах
В Копейске школьники боятся ходить на уроки
«Интерсвязь» провела линию скоростного интернета в поселках Челябинской, Курганской и Свердловской областей
В Челябинске музыканты чуть не погибли при съемках видеоклипа
В Челябинске у маршрутки на ходу отвалились два колеса
Жителей Челябинской области пугает соседка, проводящая загадочный ритуал у дверей их квартиры
В Челябинске скульптор делает серию уникальных работ из бронзы
Бизнесмен из Челябинской области оформил крупный кредит на пожилую клиентку
Ударили битой и начали запинывать: в Челябинске напали на депутата, который боролся с буфетом-разливайкой в своем доме
В дорожной аварии под Челябинском пострадала школьница и водитель легкового авто
Подросток представился полицейским и обокрал пенсионерку в Челябинске
Черные рубщики уничтожили лес в Челябинской области на 34 миллиона
«Каждая "яжемать" звонит»: жители Челябинска о врачах, отказавшихся ехать к больному ребенку
Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
Хоккеисты из Челябинска отличились в противостоянии сильнейших команд НХЛ
Производитель хлеба из Челябинска обвинил крупную торговую сеть в плагиате
На оживленном мосту по Троицкому тракту в Челябинске закроют движение
«Рад, что не попал в Black Star Burger»: спустя месяц в Челябинске нашли поросенка Бисмарка
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
«Это было мощно и горячо»: фанатки «Би-2» падали в обморок на концерте в Челябинске
«Перепутал осень с весной»: в Челябинске зазеленела сирень
«Все мутно в этой истории»: в Сети раскритиковали бомжевавшего в Бельгии уроженца Челябинска