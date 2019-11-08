В Копейске школьники боятся ходить на уроки

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-08T13:23:10+03:00

Путь ребенка на уроки часто пролегает по темным дворам, мимо гаражей и сорных зарослей. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

Изменить размер текста: A A

Копейские ученики из школы № 13 боятся идти на уроки. И не из-за контрольных и строгих учителей. Дорога до школы плохо освещена. Светает сейчас поздно, темнеет — рано. Бывает, к детям подходят странные личности, и тогда приходится спасаться бегством.

В окрестностях школы бродят бездомные собаки. Страшно!

Попросить помощи копейчане решили активистов Общероссийского народного фронта.

Вместе с полицейскими активисты попросили детей нарисовать на бумаге путь в школу.

— Дети подчеркнули много мест, где обитают своры собак, отметили темные участки. Включим эти точки в реестр опасных объектов, сообщим о них властям области, — рассказала активист регионального ОНФ Юлия Беренштейн.

Напомним, в сентябре в Саратове маньяк убил девятилетнюю Лизу Киселеву. Тело нашли в гараже у дороги, по которой она ходила в школу.

Челябинская редакция «Комсомольской правды» вместе с читателями тоже составила список страшных мест по пути в школу. В нем — и учебные заведения на окраинах, и престижные лицеи и гимназии в центре. Скоро мы отправимся с инспекцией по адресам, чтобы выяснить, исправили чиновники ситуацию или нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU